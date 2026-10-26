بوتين: "غازبروم بنك" أحد أكبر البنوك الروسية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن "غازبروم بنك" يأتي ضمن المراكز الثلاثة الأولى من حيث حجم الأصول، والقروض الممنوحة، ورأس المال الخاص.

وخلال لقائه مع أندريه أكيموف، الرئيس التنفيذي لـ "غازبروم بنك"، صرح الرئيس فلاديمير بوتين بأن البنك يُعد أحد أكبر المؤسسات المالية في روسيا، ويحتل مرتبة ضمن الثلاثة الأوائل من حيث حجم الأصول.

وقال رئيس الدولة: "يُعد غازبروم بنك واحداً من أكبر البنوك في البلاد، ومن أكبر المؤسسات المالية، إذ يأتي ضمن المراكز الثلاثة الأولى من حيث حجم الأصول، والقروض الممنوحة، ورأس المال الخاص".

وأوضح بوتين أن "حجم الأصول يبلغ 17.6 تريليون روبل (218.3 مليار دولار)"، بينما أضاف أكيموف من جانبه أن "رأس المال الخاص يبلغ 1.8 تريليون روبل (22.3 مليار دولار)".

وذكر الرئيس التنفيذي للبنك أن "غازبروم بنك" يجري حواراً مستمراً وبنّاءً مع البنك المركزي، وهو ما علّق عليه الزعيم الروسي قائلاً: "من الجيد سماع ذلك".