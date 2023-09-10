4 فرق.. الخارجية الجزائرية: أعددنا مخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المغرب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، اليوم الأحد، أن الجزائر أعدت مخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المغرب.

وقال الشريف، إنه في إطار المُساعدات اللوجستية والمادية الطارئة التي تستعد الجزائر لتقديمها للشعب المغربي الشقيق، لمواجهة آثار الزلزال العنيف، تعرض الجزائر مُخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المملكة المغربية لهذه المساعدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، أن المساعدات تتمثل في فريق تدخل للحماية المدنية متكون من 80 شخصا متخصصا موزعين كالآتي: فريق سينوتقني مُختص في عمليات البحث تحت الأنقاض، فريق بحث وإغاثة، فريق طبي بالإضافة إلى مُساعدات إنسانية للإسعافات الأولية والخيم والأفرشة.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون المغربي الرسمي، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1305 وفيات و1832 جريحًا.

ووجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بإعلان الحداد الوطﻧﻲ ﻟﻣدة 3 أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛ بسبب الزلزال المدمر.

وأمر ملك المغرب، بتزويد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة، ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب، وﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ، وﺧﯾﺎم، وأﻏطﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن.