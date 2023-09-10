هزات المغرب.. 12 زلزالا أرعبت الملايين حول العالم خلال 25 عاما.. تفاصيل

أدى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وهو عدد من المتوقع أن يرتفع مع سعي رجال الإنقاذ جاهدين للوصول إلى بعض المناطق الريفية والجبلية.
وفيما يلي قائمة ببعض الزلازل الأكثر دموية خلال الـ 25 عامًا الماضية، كما رصدتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
- 8 سبتمبر 2023: المغرب. زلزال بقوة 6.8 درجة يقتل أكثر من 2000 شخص.
- 6 فبراير 2023: تركيا وسوريا. زلزال بقوة 7.8 درجة يقتل أكثر من 21600 شخص.
- 25 أبريل 2015: نيبال. قُتل أكثر من 8800 شخص بسبب زلزال بقوة 7.8 درجة.
- 11 مارس 2011: اليابان. وتسبب زلزال بقوة 9.0 درجة قبالة الساحل الشمالي الشرقي في حدوث تسونامي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص.
- 12 يناير 2010: هايتي. وقتل أكثر من 100 ألف شخص بسبب زلزال بقوة 7.0 درجة. قدرت الحكومة عدد القتلى بنحو 316.000، لكن حجم الدمار جعل من المستحيل إجراء إحصاء دقيق.
- 12 مايو 2008: الصين. ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة شرق سيتشوان، مما أدى إلى مقتل أكثر من 87500 شخص.
- 27 مايو 2006: إندونيسيا. قُتل أكثر من 5700 شخص عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جزيرة جاوة.
- 8 أكتوبر 2005: كشمير. ويقتل زلزال بقوة 7.6 درجة أكثر من 80 ألف شخص في المنطقة.
- 26 ديسمبر 2004: إندونيسيا: زلزال بقوة 9.1 درجة يؤدي إلى حدوث تسونامي في المحيط الهندي، مما أسفر عن مقتل حوالي 230 ألف شخص في عشرات البلدان.
- 26 ديسمبر 2003: إيران. ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، مما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص.
- 26 يناير 2001: الهند. ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة ولاية جوجارات، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.
- 17 أغسطس 1999: تركيا. زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب إزميت، ويتسبب في مقتل حوالي 18 ألف شخص.