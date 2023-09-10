هزات المغرب.. 12 زلزالا أرعبت الملايين حول العالم خلال 25 عاما.. تفاصيل

أدى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وهو عدد من المتوقع أن يرتفع مع سعي رجال الإنقاذ جاهدين للوصول إلى بعض المناطق الريفية والجبلية.

وفيما يلي قائمة ببعض الزلازل الأكثر دموية خلال الـ 25 عامًا الماضية، كما رصدتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.