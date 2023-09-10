وسط الهزات الارتدادية بمراكش.. المتطوعون ينضمون لجهود الإغاثة

تحدثت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، عن الهزات الارتدادية التي شهدتها مراكش، اليوم الأحد، والتضامن الموجود بين المواطنين.

وأوضحت “فرانس برس”، أن "المغرب لديه هذا التقليد الضخم المتمثل في الترحيب الحار بالناس، وقد ظهر ذلك، لا سيما في كيفية تطوع الناس للمساعدة”.

وأضافت: “عادة ما يتطوع نحو 140 شخصا يوميا للتبرع بالدم في حملة التبرع بالدم خارج وسط المدينة. هذا الأحد، كان لديهم 5-6 آلاف شخص يحضرون، مع طوابير على الطريق و حشود ضخمة من الناس”.

وقال المغرب، اليوم الأحد، إنه يقبل عروضا للمساعدات من أربع دول فقط بعد أقوى زلزال على الإطلاق يضرب الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وأسفر عن مصرع أكثر من 2100 شخص.

وقالت وزارة الداخلية المغربية، إن الرباط استجابت “في هذه المرحلة” لعروض من إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة “لإرسال فرق بحث وإنقاذ”.