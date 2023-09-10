في 30 منطقة.. روسيا تعلن إجراء جديدا بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إيلا بامفيلوفا، اليوم الأحد، أنه سيتم استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة، فقط، في المناطق التي لديها الخبرة ذات الصلة، أي في ما لا يزيد عن 30 منطقة روسية.

وأوضحت بامفيلوفا: “التصويت الإلكتروني عن بعد لا يمارس في كل مكان، ولن يمارس في كل مكان لفترة طويلة”، مضيفة: “نحن نتعامل مع هذا الأمر في الانتخابات الرئاسية بحذر، وذلك في المقام الأول؛ لاعتبارات أمن النظام”.

وأضافت: "لقد ناقشنا الأمر بشكل مبدئي مع زملائنا في وزارة التنمية الرقمية وروستيلكوم، وسيتم استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد في الانتخابات الرئاسية فقط، في تلك المناطق التي لديها مثل هذه الخبرة، والآن هناك 25 منطقة من هذا القبيل، بالإضافة إلى المناطق التي أجرت مثل هذه الانتخابات من قبل وهم أكثر من 30 منطقة".

ووفقًا لـ بامفيلوفا، إذا لم يتمكن الناخب من التصويت لسبب ما، فسيظل له الحق في التصويت تقليديًا.

وتم استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد في 24 منطقة خلال يوم التصويت الفردي هذا العام.

وأجريت انتخابات يوم التصويت الواحد في جميع أنحاء روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر.

وشاركت جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون لأول مرة.