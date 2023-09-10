"يوم التصويت الموحد".. روسيا تعلن انتهاء الانتخابات في جميع المناطق

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الأحد، إن التصويت انتهى في جميع المناطق في روسيا، وتم الحصول على مفاتيح فك التشفير لنتائج التصويت الإلكتروني عن بعد.

وقالت: "لقد انتهى التصويت الآن في كل مكان، ولدينا مفاتيح فك التشفير من جميع المناطق 5 التي أقيمت بها الانتخابات".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الجمعة ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022.

وفي هذا العام جرت أكثر من 4 آلاف عملية انتخابية فيما يعرف بيوم التصويت الموحد، حيث شهدت 21 منطقة انتخابات مباشرة لقادتها، بينها انتخابات عمدة موسكو وحاكم مقاطعة موسكو، فيما جري في 20 من الأقاليم الروسية انتخابات نواب الهيئات التشريعية المحلية، وفي 17 منطقة انتخابات بلدية.

كما جرت هناك أيضا انتخابات تكميلية لمجلس الدوما الروسي في 4 دوائر انتخابية فردية.

وفي معظم المناطق استمر التصويت على مدى 3 أيام، حيث كانت أبواب مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة 08:00 إلى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي وأغلقت اليوم الأحد.