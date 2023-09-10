ترحيب كبير .. أمريكا تكشف عن شرط بدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه إذا أبدت روسيا اهتماما بالتفاوض مع أوكرانيا، فإن كييف سترحب بها، مؤكدا أن واشنطن ستدعم عملية السلام.

وفي مقابلة مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، قال بلينكن، إن “أوكرانيا يجب أن تقرر بشكل مستقل تحت أي ظروف سينتهي الصراع الأوكراني، وستتبعها واشنطن في هذا الشأن”.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن واشنطن لا ترى رغبة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بدء المفاوضات.

وأضاف بلينكن: "إذا أبدى بوتين مثل هذا الاهتمام، فأعتقد أن الأوكرانيين سيكونون أول من يدخل في المفاوضات، وسنكون خلفهم مباشرة".