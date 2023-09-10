قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن قوات الجيش الأوكراني بدأت في الاستسلام على الخطوط الأمامية.

وكتب ماكجريجور، عبر منصة “إكس”، أن "عدد الوحدات والجنود الأوكرانيين المستسلمين يتزايد كل يوم، ويحدث هذا بشكل رئيسي فور وصولهم إلى الجبهة".

اعتراف زيلينسكي

وأضاف: “أفاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن المجندين في القوات المسلحة الأوكرانية لا يتم تدريبهم على المستوى المناسب… ونتيجة لذلك، يتم إرسالهم ببساطة إلى موتهم”.

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إنه بالنسبة لأوكرانيا، انتهى كل شيء منذ فترة طويلة، وقررت روسيا الانتظار حتى ينهار اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ماكجريجور: "بصراحة، كان الأوكرانيون يحدقون في الهاوية لفترة طويلة... لقد قرر الروس ببساطة الانتظار. إنهم يتوقعون شيئين: المفاوضات التي لم تبدأ قط، وأن الاقتصاد الأوروبي سوف ينهار، وأنا أعتقد أن هذا كل شيء لأن هذا قادم".

وأوضح أن ”الاتحاد الأوروبي يواجه خطر اقتراب ليس من الركود الاقتصادي فحسب، بل أيضا الشتاء، ولا تزال مشكلة النفط والغاز بالنسبة لأوروبا خطيرة”.