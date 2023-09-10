أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن إحباط إيلون ماسك لهجومها على الأسطول الروسي

شكك رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، في أن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، قيد استخدام خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستار لينك لأوكرانيا.

وفي غضون ذلك، أكد بودانوف، أن “أنظمة ستار لينك لم تعمل لبعض الوقت بالقرب من شبه جزيرة القرم”، مضيفاً أن أوكرانيا استخدمت “معدات معينة”؛ هناك عندما أدركت أنه لا توجد «تغطية» في شبه الجزيرة بأنظمة ماسك.

وأشار رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، إلي أن نظام ستار لينك أظهر كفاءته العالية.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، تعليقا على المعلومات التي تفيد بأن إيلون ماسك حد من تشغيل “ستار لينك” بالقرب من شبه جزيرة القرم، وتسبب ذلك في إحباط الهجوم الأوكراني على الأسطول الروسي.

وكتب مدفيديف، علي منصة “إكس”، أنه “إذا كان هذا صحيحا، فإن ماسك هو آخر شخص مناسب في أمريكا الشمالية”.

وأضاف: "إذا كان ما يكتبه والتر إيزاكسون، مؤلف سيرة ماسك، في كتابه، صحيحًا؛ فيبدو أن ماسك هو الشخص المناسب الوحيد في أمريكا الشمالية، أو على الأقل، في أمريكا المحايدة جنسانيًا، هو الوحيد الذي لديه الجرأة”.

وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، ذكرت نقلا عن مقتطفات من سيرة رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك الذاتية، أنه أمر بالحد من تشغيل أقمار “ستار لينك” الصناعية بالقرب من شبه جزيرة القرم، وبالتالي إحباط الهجوم الأوكراني على البحرية الروسية.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه "في العام الماضي، أمر إيلون ماسك سرا مهندسيه بإيقاف تشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستار لينك... بالقرب من ساحل شبه جزيرة القرم من أجل إحباط هجوم أوكراني سري على البحرية الروسية”.