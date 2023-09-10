خضع للضغوطات.. بايدن يستعد لتزويد أوكرانيا بسلاح يقلب موازين الحرب الروسية

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقترب من اتخاذ قرار بإرسال صواريخ “أتاكمز” بعيدة المدى إلى أوكرانيا، والتي قد تصبح فصلاً جديدًا في دعم واشنطن العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة، أن البيت الأبيض كان حذرا منذ فترة طويلة من طلبات كييف لتزويده بصاروخ باليستي تكتيكي يصل مداه إلى 300 كيلومتر.

وتتردد واشنطن في إرسال هذا النوع من الصواريخ إلى القوات الأوكرانية بسبب مخاوف بشأن محدودية الإمدادات وإمكانية استخدامه لشن ضربات ضد روسيا، الأمر الذي من شأنه تصعيد الصراع.

ومع ذلك، يواجه بايدن ضغوطًا من الكونجرس الأمريكي للموافقة على الشحنات ذات الصلة، لذلك قد يسمح الرئيس قريبًا بنقل صواريخ “أتاكمز”، حسبما ذكرت “فايننشال تايمز”.