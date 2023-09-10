بحضور سفراء أمريكا اللاتينية.. ندوة "حياة وأعمال سيمون بوليفار" بالأعلى للثقافة |الثلاثاء

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، وبالتعاون مع سفارة فنزويلا البوليفارية، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام ، ندوة بعنوان: "حياة وأعمال سيمون بوليفار"، تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح الثلاثاء المقبل، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك في الندوة: السفير ويلمار أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس للثقافة، الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان.

وتدير الندوة: الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبحضور سفراء دول أمريكا اللاتينية: جواتيمالا، بنما، كلومبيا،البرازيل، أوروغواي، شيلي، بيرو، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، براجواي، بوليفيا، جمهورية الدومينيكان، المكسيك.

ويقام على هامش الندوة ببهو المجلس الأعلى للثقافة معرض (مصر في عيون أطفال العالم ) وينظمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.