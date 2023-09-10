روسيا تفضح دور الغرب المدمر في حرب أوكرانيا

قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف، اليوم الأحد، إن الإرهاب تحول إلى ظاهرة معقدة بسبب قصر نظر الغرب، وبالإضافة إلى الجانب القانوني الجنائي، هناك عوامل سياسية واقتصادية وإعلامية وغيرها من العوامل، وقد تجلى ذلك بشكل واضح في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية، قال كوكوف، إن “هناك العديد من الأمثلة على الدول الغربية التي تستخدم الأساليب الإرهابية في الجغرافيا السياسية وتغرس الأيديولوجية الدينية الزائفة الكارهة للبشر”.

وأضاف: "لكن نتيجة لكل هذه المناقشات، توصلنا إلى فهم واضح أن التصرفات التدميرية وقصيرة النظر للغرب الجماعي أصبحت حاسمة في تحويل الإرهاب بفهمه الكلاسيكي إلى ظاهرة معقدة”.

وقال كوكوف: “بالإضافة إلى الجانب القانوني الجنائي التقليدي يحتوي أيضًا، وفي بعض الأحيان تسود عوامل سياسية واقتصادية وإعلامية وغيرها”.

وأضاف: "بشكل مكشوف ومركّز، تجلى ذلك بشكل واضح بشكل خاص خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. هذه هي منعطفات الإرهاب الحديث".