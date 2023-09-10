عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تفضح دور الغرب المدمر في حرب أوكرانيا

روسيا
روسيا

قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف، اليوم الأحد، إن الإرهاب تحول إلى ظاهرة معقدة بسبب قصر نظر الغرب، وبالإضافة إلى الجانب القانوني الجنائي، هناك عوامل سياسية واقتصادية وإعلامية وغيرها من العوامل، وقد تجلى ذلك بشكل واضح في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية، قال كوكوف، إن “هناك العديد من الأمثلة على الدول الغربية التي تستخدم الأساليب الإرهابية في الجغرافيا السياسية وتغرس الأيديولوجية الدينية الزائفة الكارهة للبشر”.

وأضاف: "لكن نتيجة لكل هذه المناقشات، توصلنا إلى فهم واضح أن التصرفات التدميرية وقصيرة النظر للغرب الجماعي أصبحت حاسمة في تحويل الإرهاب بفهمه الكلاسيكي إلى ظاهرة معقدة”.

استفزاز خطير.. روسيا تكشف عن خطة أوكرانيا والغرب لتفجير قنبلة قذرة

نهاية الأخضر .. روسيا والصين توجهان ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

وقال كوكوف: “بالإضافة إلى الجانب القانوني الجنائي التقليدي يحتوي أيضًا، وفي بعض الأحيان تسود عوامل سياسية واقتصادية وإعلامية وغيرها”.

وأضاف: "بشكل مكشوف ومركّز، تجلى ذلك بشكل واضح بشكل خاص خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. هذه هي منعطفات الإرهاب الحديث".

أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

ضربة موجعة لاتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

استفزاز خطير.. روسيا تكشف عن خطة أوكرانيا والغرب لتفجير قنبلة قذرة

رغم العقوبات .. الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال الروسي يتجاوز الإنتاج

نهاية الأخضر .. روسيا والصين توجهان ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

بيان عاجل من الهلال الأحمر في مراكش بشأن زلزال المغرب

أمطار غزيرة وبرد.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن حالة الطقس

4 فرق.. الخارجية الجزائرية: أعددنا مخططا طارئا للمساعدة في حال قبول المغرب

تبعات مأساوية للزلزال.. رئيس الشيشان يعرب عن تعازيه لشعب المغرب

ضابط مخابرات أمريكي يحذر من انهيار وشيك لـ الجيش الأوكراني

ترشيحاتنا

زلزال المغرب| لم يُبق على البشر أو الحجر.. والخسائر 150 مليار دولار

بورصة المحافظات | أسعار كورولا وأوكتافيا وفيرنا في الشرقية .. صور

فى عيد ميلاده.. شاهد أجمل صور جمعت بين دنيا سمير غانم وزوجها

خبير: الاقتصاد العالمى سيتشكل بعشوائية إن لم يتم تنظيمه

وزير الأوقاف السوري: الأزهر الشريف مرجعيتنا ونحن تربينا على فكره الوسطي

قمة العشرين .. كوريا الجنوبية واليابان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست المرة الأولى.. سبب ظهور وميض أزرق في السماء لحظة زلزال المغرب

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ