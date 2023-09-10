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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزاز خطير.. روسيا تكشف عن خطة أوكرانيا والغرب لتفجير قنبلة قذرة

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال  نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف، اليوم الأحد، إن كييف، بتحريض من الغرب، أرادت تفجير قنبلة قذرة في أوكرانيا من أجل اتهام روسيا بالإرهاب النووي.

وفي مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية، قال كوكوف: "تم الكشف عن خطط النازيين الجدد الأوكرانيين، الذين كانوا يعتزمون، بتحريض من مستشاريهم الغربيين، ارتكاب استفزاز على أراضيهم من خلال تفجير ما يسمى بالقنبلة القذرة بهدف اتهام روسيا فيما بعد بالإرهاب النووي".

وفي وقت سابق، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على تصريحات رئيس لجنة التحقيق الدولية في الانتهاكات بأوكرانيا، إريك موس، مؤكدا أن لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في الانتهاكات بأوكرانيا لم تجد الأدلة الكافية على أن تصرفات الجيش الروسي يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية.

وكتب مدفيديف، على قناته في "تليجرام": “لم تجد لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في الانتهاكات بأوكرانيا الأدلة الكافية على أن تصرفات الجيش الروسي يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية، وهذا ما قاله رئيسها”.

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وأضاف: “إذا كان أعضاء هذه اللجنة يرون حقا العثور على جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في أوكرانيا، فعليهم أن يتوقفوا عن التصرف كالخلد الأعمى ويمسحوا أعينهم بشكل صحيح، وينظروا في الاتجاه الصحيح، نحو نظام كييف الإجرامي”.

الغرب كييف روسيا أوكرانيا

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