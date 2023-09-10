خبير بالأمم المتحدة: روسيا تتبني سياسة تعذيب ممنهجة للأسري الأوكرانيين

قال خبير بالأمم المتحدة في مجال التعذيب، إن التعذيب الذي يرتكبه ضباط روس ضد المدنيين وأسرى الحرب الأوكرانيين وصل إلى مستوى أصبح فيه بوضوح سياسة منهجية أقرتها الدولة، وذلك وفقا لما نشرته النيويورك تايمز.

وقالت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، إن الشهود تبادلوا روايات ذات مصداقية، وأكدت وجود نمط ثابت من التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والضرب، في مرافق احتجاز مختلفة وبين الجنود الأوكرانيين الذين أسرتهم القوات الروسية. جاءت تصريحاتها في مقابلة في ختام زيارة لأوكرانيا استمرت سبعة أيام.

وقالت إدواردز: هذا ليس سلوكًا عشوائيًا ومنحرفًا. وأضافت: "يتم تنسيق ذلك كجزء من سياسة الدولة للترهيب وبث الخوف أو العقاب لانتزاع المعلومات والاعترافات".

كانت تعليقاتها واحدة من أقوى الإدانات التي تورط القيادة الروسية من قبل خبير مستقل منذ الحرب الروسية. وقالت إنها تواصلت مع السلطات الروسية سبع مرات على الأقل منذ حصولها على تفويضها قبل عام، للفت الانتباه إلى سلوك قواتها وأفرادها في مرافق الاحتجاز، لكنها لم تتلق أي رد.

وأضافت أن موسكو نفت أنها تمارس التعذيب، لكن رفضها معالجة هذه القضية والقضايا المتراكمة، يرقى إلى مستوى الموافقة الضمنية على استخدامه.

وقالت: "لقد فشلت السلطات الروسية حتى الآن في إرسال توجيهات إلى جنودها والقيادة العسكرية لإبلاغهم بأن التعذيب ومثل هذه الأنواع من الاعتقالات والاستجوابات غير مقبولة". "إنهم ينفون أنهم يفعلون ذلك، لكن أروني التوجيه العسكري الذي يُحظر فيه التعذيب".

ونشرت الأسبوع الماضي تفاصيل عن أربعة أفراد أخبروها أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم في منطقة إيزيوم في شمال شرق أوكرانيا العام الماضي. وأضافت أن أوكرانيا فتحت 103 آلاف قضية عامة تتعلق بالصراع.

وأضافت أنه من بين مئات أسرى الحرب الأوكرانيين الذين احتجزتهم روسيا وأطلق سراحهم في عمليات تبادل، قال مسؤولون أوكرانيون إن 90 بالمئة تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي.

وأضافت أن أسرى الحرب السابقين الذين تحتجزهم روسيا عانوا من مستوى خطير من فقدان الوزن بسبب الجوع أثناء احتجازهم. أخبرها أحد السجناء السابقين أنه فقد 40 كيلوجرامًا أثناء السجن، وتحول شعره إلى اللون الرمادي. ووصف البعض زملائهم السجناء الذين يموتون في الحجز بسبب الضرب أو الظروف السيئة.

كما التقت بامرأة وصفت معاناتها من نوبتين قلبيتين أثناء احتجازها بعد تعرضها للتعذيب وإجبارها على مشاهدة ابنها وهو يتعرض للتعذيب. وروت إدواردز: "كان هذا الأمر مؤلمًا للغاية بالنسبة لها لدرجة أنها كانت مستعدة للتوقيع على أي وثيقة موجودة". وأضافت أنه حتى بعد التوقيع على الاعتراف، تم احتجاز المرأة لمدة 300 يوم إضافية.

وأعربت إدواردز عن إحباطها لأنها لم تتمكن خلال زيارتها من إحراز تقدم كبير في قضايا العنف الجنسي ضد المرأة في الصراع الأوكراني. وقالت إن عدداً قليلاً نسبياً من النساء الأوكرانيات تقدمن إلى النيابة العامة بشكاوى تتعلق بالتعذيب الجنسي أو الجرائم. وتعاني النساء، خاصة في المناطق الريفية، من وصمة العار الناجمة عن الاعتداء الجنسي، ويرتدعنهن التهديد الإضافي المتمثل في اتهامهن بالتعاون.

وأضافت أن الرجال، الذين تعرضوا أيضًا للتعذيب الجنسي أثناء الاحتجاز، تقدموا بأعداد أكبر. هناك أدلة على أنها مشكلة أكبر بالنسبة للنساء. وقالت إن إحدى المنظمات غير الربحية وجدت طلبًا متزايدًا على حبوب منع الحمل من النساء في المناطق التي تم استعادتها من القوات الروسية.