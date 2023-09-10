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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر توجه صفعة قوية لـ روسيا بشأن وقود المحطات النووية

المجر
المجر

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، إن المجر تخطط لتحويل محطة باكس للطاقة النووية من الوقود الروسي إلى الوقود الفرنسي لتقليل اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة.

وأضاف أوربان وفقا لموقع تيلكس أن المجر تريد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة، والذي سيعتمد على استخدام الوقود الفرنسي بدلاً من الروسي في محطة الطاقة النووية في باكس.

وتدير فرنسا أكبر عدد من المفاعلات النووية في أوروبا وتصنع الوقود النووي لها، وتستورد اليورانيوم من أستراليا والنيجر وكازاخستان وأوزبكستان. 

وتم بناء محطة باكس للطاقة النووية بتقنيات سوفياتية في الثمانينيات على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب بودابست على ضفاف نهر الدانوب، وتستخدم الوقود النووي الروسي الذي كان يتم توفيره في السابق عن طريق السكك الحديدية عبر أوكرانيا. 

وتم تغيير طريق الإمداد بعد اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا إلى شحنها عبر البحر الأسود إلى ميناء فارنا البلغاري ثم عن طريق السكك الحديدية عبر بلغاريا ورومانيا.

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