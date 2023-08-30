«أقوى بكثير».. رئيس وزراء المجر يُفجّر مفاجأة بشأن هزيمة روسيا في الحرب

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، إن الادعاءات بأن أوكرانيا لديها القدرة على هزيمة روسيا "ليست مجرد سوء فهم"، بل هي "كذبة".. وذلك في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.

وأضاف "أوربان" في تصريحاته الصحفية ردًا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا تفوز على روسيا: "إنها كذبة، ليست مجرد سوء فهم، بل إنها كذبة، هذا مستحيل كل من يعمل في السياسة يفهم المنطق والأرقام والبيانات".

وتابع رئيس وزراء المجر: "ما يهم في النهاية هو وجود قوات برية على الأرض، وروسيا أقوى بكثير وأعداد كبيرة"، لافتا إلى أن استراتيجية الغرب في الصراع، كانت سيئة التخطيط.

ويرى أوروبان أن روسيا نجحت في تطوير فهم مختلف للسياسة على مدار تاريخها، وبالتالي فإن توقعات الغرب بتغيير الحكومة في روسيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

وأشار إلى أن موسكو أعطت الأولوية دائمًا "للأمن والسلامة والمناطق العازلة والمقاربات الجيوسياسية"، مضيفًا: "من المشروع أن يحصلوا على ذلك، لأنه تاريخهم، لكن علينا أن نفهم أننا لا نستطيع التغلب عليهم، هذا مستحيل".

وشدّد أوربان: "إنهم الروس لن يستسلموا أبدًا، وسيحافظون على وحدة البلاد وسيدافعون عنها".