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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حان وقت التغيير.. المجر: الاتحاد الأوروبي في حالة سيئة ويضعف باستمرار

المجر
المجر

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي في حالة سيئة ويضعف باستمرار بسبب العقوبات وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا وتسييس مسألة إمدادات الطاقة.

وكتب زيجارتو، على منصة “فيسبوك”: "السؤال الحقيقي هو، ما هو شكل الاتحاد الأوروبي؟..الإجابة، على الأقل الإجابة الصادقة، هي للأسف في حالة سيئة للغاية. الاقتصاد وإمدادات الطاقة".

وأضاف: “على مدى العام ونصف العام الماضيين، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إحلال السلام في القارة، لأنه لا يمكن القيام بذلك عن طريق إمداد كييف بالأسلحة”.

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وأوضح زيجارتو، أن “الصين احتلت المركز الثاني بعد الاتحاد الأوروبي من حيث حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث طعنت بروكسل القدرة التنافسية لأوروبا بالعقوبات، وحلقت أسعار الطاقة إلى عنان السماء، لأن"هذا هو ماذا يحدث لأولئك الذين يختزلون أمن الطاقة إلى مسألة أيديولوجية”.

وتابع: "حان وقت التغيير في بروكسل! نحن ننتظر انتخابات البرلمان الأوروبي!".

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا البرلمان الأوروبي المجر

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