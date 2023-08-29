رئيسة المجر: الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله عسكريا

قالت الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك، في مقابلة مع موقع 'إندكس' الإلكتروني، إن المجر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، لأنها مقتنعة بأنه لا يمكن حل الصراع عسكريا.

وكانت نوفاك تتحدث عن اجتماعها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف في 23 أغسطس.

وتعليقا على تصريح الصحفي بأن أوكرانيا تتوقع استعادة الأراضي المفقودة من خلال العمل العسكري، وبالتالي فإن زيلينسكي 'أقل التزاما بالسلام من المجريين'، قالت نوفاك: 'الرئيس الأوكراني يمثل المصالح الأوكرانية، والرئيس المجري - المصالح المجرية. هذا هو كيف ينبغي أن يكون.'

إلا أن نوفاك أكدت أنها 'لا ترى حلاً عسكرياً يؤدي إلى سلام مستدام [في أوكرانيا] على المدى الطويل'.

وأضافت نوفاك: 'لذلك، من الضروري الجلوس إلى طاولة المفاوضات. لقد أعربت عن هذا الرأي القوي للرئيس [زيلينسكي] علنًا وسرًا'. وأضافت أن المجر ستنضم إلى الجهود الدولية لإيجاد سبل لحل الصراع الأوكراني.

وبحسب إندكس، جرت محادثة نوفاك مع زيلينسكي في المخبأ تحت الأرض لرئيس أوكرانيا 'في الطابق الثاني'. خلال إقامتها في كييف، شاركت رئيسة المجر، إلى جانب قادة العديد من الدول الأخرى، في منتدى منصة القرم.