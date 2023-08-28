"تحت الأرض".. رئيسة المجر تكشف تفاصيل مباحثاتها مع زيلينسكي لإنهاء الحرب الأوكرانية

كشفت كاتالين نوفاك رئيسة المجر، عن تفاصيل مباحثاتها مع نظيرها الأوكراني فلودومير زيلينسكي، بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية المستمرة منذ عام ونصف العام.

وقالت كاتالين نوفاك: "من الضروري الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لقد أعربت عن هذا الرأي القوي للرئيس زيلينسكي علنا وسرا".

وأوضحت الرئيسة المجرية، في مقابلة مع موقع "إندكس" الإلكتروني، إن المجر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، لأنها مقتنعة بأنه لا يمكن حل الصراع عسكريا، وكانت تتحدث عن اجتماعها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف في 23 أغسطس الجاري.

وأكدت نوفاك أنها "لا ترى حلا عسكريا يؤدي إلى سلام مستدام في أوكرانيا على المدى الطويل"، مضيفة "لذلك، من الضروري الجلوس إلى طاولة المفاوضات لقد أعربت عن هذا الرأي القوي للرئيس زيلينسكي علنا وسرا، وأشارت إلى أن المجر ستنضم إلى الجهود الدولية لإيجاد سبل لحل الصراع الأوكراني.

وبحسب إندكس، جرت محادثة نوفاك مع زيلينسكي في المخبأ تحت الأرض لرئيس أوكرانيا "في الطابق الثاني"، خلال إقامتها في كييف، حيث شاركت رئيسة المجر، إلى جانب قادة العديد من الدول الأخرى، في منتدى منصة القرم.