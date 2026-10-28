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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماليزيا تدعو إلى تعاون دولي أقوى لضمان استقرار أسواق الغاز وأمن الإمدادات

ماليزيا تدعو إلى تعاون دولي أقوى لضمان استقرار أسواق الغاز وأمن الإمدادات
ماليزيا تدعو إلى تعاون دولي أقوى لضمان استقرار أسواق الغاز وأمن الإمدادات
أ ش أ

دعت ماليزيا، إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار أسواق الغاز العالمية وموثوقية إمدادات الطاقة، مؤكدة أن أمن الطاقة يمثل عنصرا أساسيا في دعم القدرة التنافسية للصناعة وتعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .

وقالت وزارة الاقتصاد الماليزية، في بيان صحفي اليوم / الأربعاء /، إن الغاز الطبيعي لا يمثل مجرد وقود انتقالي، بل يعد "ركيزة استراتيجية" لأمن الطاقة والقدرة التنافسية الصناعية والتنمية المستدامة في البلاد.

وأضافت أن تسارع نشر مصادر الطاقة المتجددة لن يلغي الدور الذي يؤديه الغاز الطبيعي في توفير المرونة والموثوقية اللازمتين لأنظمة الكهرباء والأنشطة الصناعية، خاصة في ظل تنامي الطلب على الطاقة في آسيا ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان".

وأكدت الوزارة، في ضوء حالة عدم اليقين الجيوسياسي واضطرابات الإمدادات وتقلبات الأسعار، أهمية تعزيز شفافية الأسواق، وتوفير أطر سياسات يمكن التنبؤ بها، وضمان استمرار الاستثمارات على امتداد سلسلة قيمة الغاز الطبيعي.

وشددت على أن توسيع التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة يمثل عاملا أساسيا لتعزيز مرونة الإمدادات والحفاظ على الثقة في الاستثمارات طويلة الأجل بقطاع الطاقة.

كما جددت ماليزيا تأكيد أهمية تعميق التعاون مع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز والدول المراقبة، خاصة في مجالات معلومات السوق، وتجارة الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية، وتبادل التكنولوجيا.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يشمل تعزيز التعاون طويل الأجل في مجال الطاقة مع روسيا، على أساس موثوقية الإمدادات والجدوى التجارية والمنفعة المتبادلة.

وأكدت ماليزيا التزامها باتباع نهج "عملي ومتوازن" في التحول بقطاع الطاقة، يجمع بين أمن الإمدادات والقدرة على تحمل تكاليفها والاستدامة البيئية، بما يساعد على جذب استثمارات مرتفعة القيمة وتعزيز الإنتاجية الصناعية ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.

تعزيز التعاون الدولي استقرار أسواق الغاز العالمية إمدادات الطاقة نمو اقتصادي مستدام

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