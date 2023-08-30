لن نبيع أراضينا .. أوكرانيا ترفض نصيحة السلام من المجر

انتقدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بعد أن كرر موقفه بأنه لا يمكن أن يكون هناك نصر عسكري لأوكرانيا وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى التوقف عن تسليح كييف والسعي للسلام مع روسيا بدلا من ذلك.

وقال أوليج نيكولاينكو، في منشور على “فيسبوك” ردا على تصريحات رئيس الوزراء المجري إن المسؤولين في كييف «قلقون من أن فيكتور أوربان لم يحث على وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وإضفاء الشرعية على العدوان الروسي لبعض الوقت».

وأضاف: «أوكرانيا لا تبيع أراضيها أو سيادتها. ولن يفعل العالم أيضا».

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه حذر أمريكا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” من أن الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى صدام كبير مع روسيا، لكنهما لم يستجيبا لتحذيره حتى الآن.

وأضاف أوربان، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، الذي نشر مقطع فيديو للحوار عبر صفحته على منصة “إكس”: “إذا أرسلت أي دولة غربية أي قوات على الأرض في أوكرانيا فهذا يعني حربا مباشرة بين الغرب وروسيا… ونحن في حرب عالمية ثالثة على الفور. إنها لحظة خطيرة للغاية الآن”.

وتابع: “من الواضح ليس فقط بالنسبة لي ولكن للجميع. يدرك المواطنون العاديون أننا نعيش في لحظة خطيرة للغاية. لذا، فإن الحرب العالمية الثالثة تطرق بابنا. لذا، علينا أن نكون حذرين للغاية. وهذه هي رسالتي دائما إلى أمريكا وكذلك إلى قمة الناتو: كونوا حذرين”.