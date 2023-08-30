بجانب الحرب.. أوكرانيا تواجه كارثة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

قالت شركة “أوكرينيرجو” الوطنية الأوكرانية، إنه يتم تسجيل الحد الأقصى لاستهلاك الكهرباء في الصيف لليوم الثاني على التوالي على خلفية الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن أوكرانيا تستخدم المساعدة من أنظمة الطاقة في سلوفاكيا ومولدوفا.

وقالت “أوكرينيرجو”: "الحجم الإجمالي هو 2000 ميجاوات، مع قدرة قصوى تصل إلى 490 ميجاوات في ساعات فردية.. نحث المواطنين علي خفض استهلاك الكهرباء".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان هالوشينكو، عن ثقته في أن البلاد قادرة على الوفاء باحتياجاتها من توليد الطاقة الكهربائية خلال الأشهر الباردة المقبلة.

وجاء ذلك تعليقا من الوزير على ما وصفه بأنها أكبر حملة لإصلاح أنظمة الكهرباء في تاريخ أوكرانيا الحديث.

ولدى سؤاله عما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من تحقيق هدفها بتوفير 1.7 جيجاوات من قدرة توليد الكهرباء بحلول موسم الاحتياج إلى التدفئة، قال هالوشينكو "سنتمكن من تحقيق ذلك".