الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي قبل وقوع الكارثة

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في عجلة من أمره للحصول على دعم دول الغرب في توريد مقاتلات إف-16، لأن المساعدة العسكرية قد تتوقف بعد انتخاب قادة جدد هناك.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، "أوكرانيا في عجلة من أمرها للمطالبة بطائرات مقاتلة، لأنها تدرك أن الوقت السياسي ينفد… ويسعى زيلينسكي للحصول على أكبر عدد ممكن من طائرات إف-16 قبل الانتخابات في أوروبا والولايات المتحدة، والتي يمكن أن تأتي بزعماء جدد إلى السلطة لا يريدون تقديم المساعدة التي وعدت بها الحكومة السابقة".

ولفتت الصحيفة الأمريكية الانتباه إلى هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت الأول أنها سترسل 42 مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، وسيقومون بسحبها تدريجياً من قواتهم الجوية، وستجرى الانتخابات البرلمانية هناك في نوفمبر.

وشددت “نيويورك تايمز” على أن "الولايات المتحدة هي مصدر قلق أكبر بكثير، حيث يتحدث الجمهوريون بشكل متزايد عن إنهاء الدعم المالي لأوكرانيا".