عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي قبل وقوع الكارثة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في عجلة من أمره للحصول على دعم دول الغرب في توريد مقاتلات إف-16، لأن المساعدة العسكرية قد تتوقف بعد انتخاب قادة جدد هناك.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، "أوكرانيا في عجلة من أمرها للمطالبة بطائرات مقاتلة، لأنها تدرك أن الوقت السياسي ينفد… ويسعى زيلينسكي للحصول على أكبر عدد ممكن من طائرات إف-16 قبل الانتخابات في أوروبا والولايات المتحدة، والتي يمكن أن تأتي بزعماء جدد إلى السلطة لا يريدون تقديم المساعدة التي وعدت بها الحكومة السابقة".

ولفتت الصحيفة الأمريكية الانتباه إلى هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت الأول أنها سترسل 42 مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، وسيقومون بسحبها تدريجياً من قواتهم الجوية، وستجرى الانتخابات البرلمانية هناك في نوفمبر.

فتح الطريق باتجاه القرم.. أوكرانيا تعلن تقدمًا بعد السيطرة على قرية روبوتين

"نهاية كييف".. روسيا: مهاجمة أوكرانيا لنا بطائرات بدون طيار عبث مطلق

وشددت “نيويورك تايمز” على أن "الولايات المتحدة هي مصدر قلق أكبر بكثير، حيث يتحدث الجمهوريون بشكل متزايد عن إنهاء الدعم المالي لأوكرانيا".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني مقاتلات أوكرانيا الغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

إجراء عاجل من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

موضوعات متعلقة

بسبب إعصار إداليا.. انقطاع الكهرباء عن 161 ألف شخص بولاية فلوريدا الأمريكية

لجنة مكونة من 3 دول أفريقية تجتمع لبحث أزمة الجابون

مفاجأة.. اللقاء الأول بين زيلينسكي وبايدن انتهى بفضيحة

رغم العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يستعد لاستيراد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي

حتى آخر أوكراني.. روسيا تتهم أمريكا بإعلان الحرب عليها

مفاجأة مدوية.. الكشف عن الدولة المتورطة في تفجير «نورد ستريم»

بسبب إمدادات الطاقة الروسية.. دولة أوروبية تستعد لـ الحرب

الرئيس العراقي يحذر: الشرق الأوسط يواجه أزمة مائية تداعياتها خطيرة

ترشيحاتنا

رئيس نيجيريا يعرب عن قلقه البالغ بعد أحداث الجابون

أمين الصندوق السابق بالنادي يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة تستخدم لعلاج جرثومة المعدة

البلشي يوجه الشكر للاتحاد الوطني للصحافة لتضامنه مع العاملين في بي بي سي

رويترز يكشف موعد الاجتماع الحاسم للمجلس العسكري في الجابون

تحذير من عبوات مغشوشة لبخاخ أنف شهير يستخدم لتخفيف احتقان الانف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ