فتح الطريق باتجاه القرم.. أوكرانيا تعلن تقدمًا بعد السيطرة على قرية روبوتين

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن السيطرة على قرية روبوتين تفتح الطريق جنوبًا باتجاه شبه جزيرة القرم.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أوضح كوليبا أن عملية تحرير الأراضي الأوكرانية معقدة بسبب عدد حقول الألغام والتحصينات، مضيفًا أن "الطائرات بدون طيار والمروحيات والطائرات الروسية تهيمن على الأجواء".

وأشار "لكن تدريجيًا نحن نقوم بعمل جيد"، مستطردًا "قبل بضعة أيام، في أحد أصعب أقسام الجبهة، اخترقنا الدفاع الروسي وحررنا قرية روبوتاين ذات الأهمية الاستراتيجية".

وذكر وزير الخارجية أن وحدة أوكرانية تهاجم بشكل مستمر في هذه المنطقة من الجبهة منذ عدة أشهر.

وأشار إلى أنه "شكلنا مجموعة موحدة مكونة من 31 جنديا، ثلثهم ليس لديهم خبرة قتالية، لكن جميعهم كان لديهم المعرفة والإرادة للفوز"، مضيفًا أن هذه الوحدة على مستوى القائد أقامت روابط مع الوحدات المجاورة وبدأت في العمل.

وكانت أوكرانيا أكدت أمس الثلاثاء أن قواتها اخترقت خطوط الدفاع الروسية قرب قرية روبوتين الواقعة على الجبهة الجنوبية، غداة إعلانها السيطرة عليها.