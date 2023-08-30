عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قرارات زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا قريبا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن حربًا أهلية ستبدأ في أوكرانيا بسبب طغيان حكومة رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف سوسكين: "ستكون هذه حربا أهلية... سيبدأون في كسر الرؤوس. وهذا يقترب بالفعل".

وأوضح أنه “قد ينتفض الأوكرانيون قريبا ضد نظام كييف بسبب المضايقات التي يمارسها هو والشرطة، وعمليات الاختطاف وإجبار الرجال على الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن عمليات الإعدام العلنية في شوارع البلاد”.

وفي قت سابق، قال سوسكين، إن أوكرانيا تحتاج إلى إنشاء حكومة بديلة لإنقاذ البلاد، مضيفا أنه "يجب إنشاء مركز آخر في أوكرانيا على الفور لإنقاذ الدولة، سيتم تدمير نظام الرئيس فولوديمير زيلينسكي.. يجب أن يتوقف قبل فوات الأوان".

بجانب الحرب.. أوكرانيا تواجه كارثة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي قبل وقوع الكارثة

وأوضح أن “الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبدأ قريبا في فقدان شعبيته في واشنطن بسبب فضائح الفساد العديدة المرتبطة بابنه هانتر… هذا سيوجه ضربة لبرنامج المساعدات الأمريكي لأوكرانيا لمواصلة القتال”.

زيلينسكي أوكرانيا الرئيس الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

جحيم علي الأرض.. جنود الجيش الأوكراني يفضحون قادتهم

البحث عن حل دبلوماسي.. إيطاليا تعلق على أحداث الجابون

بجانب الحرب.. أوكرانيا تواجه كارثة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا.. تحرك عاجل من زيلينسكي قبل وقوع الكارثة

بسبب إعصار إداليا.. انقطاع الكهرباء عن 161 ألف شخص بولاية فلوريدا الأمريكية

لجنة مكونة من 3 دول أفريقية تجتمع لبحث أزمة الجابون

مفاجأة.. اللقاء الأول بين زيلينسكي وبايدن انتهى بفضيحة

رغم العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يستعد لاستيراد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الروسي

ترشيحاتنا

بعد عزل بونجو.. من سيكون الرئيس الانتقالي في الجابون؟

الخارجية: نناشد الجالية المصرية في الجابون تجنب مناطق التوتر وتوخي الحذر

أول فيديو للواقعة| كيف قتلت فاشينيستا الكويت اثنين في لحظة ؟

بسبب قرارات زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا قريبا

قرار عاجل ضد المتهم باختلاس أموال مجموعة أمريكانا

الدخول مجانا.. متحف الإسكندرية القومي يحتفل بمرور 20 عاما على افتتاحه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألوان مبهجة.. بشرى تستعرض جمالها بهذا الفستان| شاهد

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ