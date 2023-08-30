قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن حربًا أهلية ستبدأ في أوكرانيا بسبب طغيان حكومة رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف سوسكين: "ستكون هذه حربا أهلية... سيبدأون في كسر الرؤوس. وهذا يقترب بالفعل".

وأوضح أنه “قد ينتفض الأوكرانيون قريبا ضد نظام كييف بسبب المضايقات التي يمارسها هو والشرطة، وعمليات الاختطاف وإجبار الرجال على الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن عمليات الإعدام العلنية في شوارع البلاد”.

وفي قت سابق، قال سوسكين، إن أوكرانيا تحتاج إلى إنشاء حكومة بديلة لإنقاذ البلاد، مضيفا أنه "يجب إنشاء مركز آخر في أوكرانيا على الفور لإنقاذ الدولة، سيتم تدمير نظام الرئيس فولوديمير زيلينسكي.. يجب أن يتوقف قبل فوات الأوان".

وأوضح أن “الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبدأ قريبا في فقدان شعبيته في واشنطن بسبب فضائح الفساد العديدة المرتبطة بابنه هانتر… هذا سيوجه ضربة لبرنامج المساعدات الأمريكي لأوكرانيا لمواصلة القتال”.