قال مسؤول مجري كبير إن أوكرانيا ستفشل في استعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا، ويجب التفاوض على اتفاق سلام لإنهاء الحرب، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة تليجراف البريطانية.

تأتي دعوات جيرجيلي جولياس، الوزير المسئول عن مكتب رئيس الوزراء المجري للمفاوضات في الوقت الذي تصر فيه أوكرانيا على أن هجومها المضاد الذي دام ثلاثة أشهر قد اخترق الخط الدفاعي الأول لروسيا وبدأ أخيرًا في اكتساب الزخم.

وقال جولياس، المسئول عن مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه ينبغي منح موسكو ضمانات أمنية وحظر انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي. وقال مساء أمس السبت خلال حديثه مع طلاب القانون: "على المدى الطويل، يمكن لقوات حفظ السلام والعديد من الحلول المماثلة أن تضمن السلام في أوكرانيا".

جدير بالذكر أن المجر هي العضو الأكثر صراحة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالسعي من أجل السلام. ولم تفرض عقوبات على روسيا وتواصل شراء الغاز الروسي.

وفي الأسبوع الماضي، قال أوربان لمذيع التلفزيون الأمريكي اليميني تاكر كارلسون إنه يجب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، ووصف الشعور بأن الجيش الأوكراني قد يهزم الجيش الروسي بأنه "كذبة".

وقال جولياس إنه على الرغم من قيام أعضاء حلف شمال الأطلسي بتسليح أوكرانيا، إلا أن المفاوضات بدلا من تشجيع الهجوم المضاد هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.

وأضاف: "يجب على العالم الغربي الذي يدعم أوكرانيا أن يقدم ضمانات أمنية لروسيا، وبالتأكيد عدم عضوية حلف شمال الأطلسي للأوكرانيين".

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم يعتزمون استعادة جميع المناطق التي احتلها الكرملين، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تم ضمها عام 2014. كما يريدون الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكن التحالف العسكري الغربي كان غامضا بشأن تحديد موعد محدد لانضمام أوكرانيا.

وقال جولياس أيضًا إن مفاوضات السلام يجب أن تشمل أيضًا تفاوض الولايات المتحدة بشكل مباشر مع الكرملين. وأضاف: "محادثات السلام لن تنجح إلا إذا تعاونت واشنطن مع موسكو وكييف". ويؤكد البيت الأبيض منذ فترة طويلة أن أوكرانيا وحدها هي التي تستطيع أن تقرر مصيرها في المفاوضات.

وقال مسؤولون أوكرانيون هذا الأسبوع إن قواتهم استولت على قرية روبوتاين، على بعد ثمانية أميال من خط بداية الهجوم المضاد على القطاع الجنوبي من خط المواجهة.

وقالوا إنهم سيستخدمون هذا الاختراق للتقدم نحو أهداف أخرى، وأكد المدونون الروس الآن أن القتال قد انتشر.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي، الذي يقود الهجوم المضاد الجنوبي، لصحيفة الجارديان في نهاية الأسبوع إن قواته تقترب الآن من الخط الدفاعي الثاني لروسيا.

وتكبدت كل من روسيا وأوكرانيا مئات الآلاف من الضحايا، وبدأ الكرملين في تجنيد رجال مباشرة من آسيا الوسطى.

وتعرض إعلانات الجيش الروسي على الإنترنت في كازاخستان مكافأة تسجيل دخول قدرها 4000 جنيه إسترليني وراتب شهري قدره 1600 جنيه إسترليني للرجال للقتال إلى جانب "إخوانهم" الروس.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن حملة التجنيد التي يقوم بها الكرملين تهدف إلى حماية الروس العاديين من الحرب قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وأضافت أن "استغلال الرعايا الأجانب يسمح للكرملين بالحصول على أفراد إضافيين لمجهوده الحربي في مواجهة تزايد الخسائر البشرية".

وتشكل دول آسيا الوسطى الخمس أهدافاً سهلة نسبياً، حيث كانوا جزءًا من الاتحاد السوفيتي، ويتحدثون اللغة الروسية على نطاق واسع، وتحظى قنوات الكرملين التلفزيونية الدعائية بمتابعة مكثفة، كما توفر روسيا فرص العمل لآلاف العمال المهاجرين من المنطقة.