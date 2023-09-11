الدكتور محمد كمال: حضور مصر في قمة العشرين يعكس أهميتها على المستوى العربي والإفريقي

‏قال الدكتور محمد كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية، أن دولة الهند الدولة المضيفة لـ قمة العشرين من حقها توجيه الدعوة إلى مجموعة من الدول غير الأعضاء في مجموعة العشرين.

وتابع ‏خلال حواره في برنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية "انجي أنور"، المذاع عبر شاشة "etc"، لكن عندما توجه الدولة المضيفة الدعوة لدولة معينة بعينها فهذه الدعوة لا تعكس فقط الصداقة والعلاقات الطيبة بين الدولتين، ولكن يتم دعوة الدول التي لها تأثير أيضا على أجندة القضايا المطروحة ولها أهمية إقليمية وهنا نتحدث عن مصر.



‏وأضاف انه حضور مصر في هذه القمة يعكس أهميتها الإقليمية على المستوى العربي والإفريقي ويعكس أنها أصبحت احد أصوات الجنوب.