مليون و208 ألف عينة لأربعة أورام.. وزارة الصحة تدشن مبادرة رئاسية جديدة

قال الدكتور عماد حمادة، رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام، إن هذه المبادرة من المبادرات المهمة جدا خاصة أن خارطة الصحة في مصر تتغير، متابعا أن مصر نجحت في مبادرات القضاء على فيروس سي وأورام الثدي وهذا ما شجعنا لعمل هذه المبادرة.



وتابع ‏خلال لقاء له عبر زووم في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر الشاشة "cbc"، أن المبادرة تبدأ بعمل استبيان لحوالي مليون و208 ألف عينة عشوائية لأربعة أورام، مؤكدا أن البداية هي التي تساعدنا على الاستمرار بعد نجاح المبادرات الماضية.