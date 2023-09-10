الصحة تكشف أهمية افتتاح أول معمل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أهمية افتتاح معمل التحليل الباثولوجية والجينية و إضافته للقطاع الصحي في مصر.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع عبر فضائية etc أن أهمية التشخيص والتدخل العلاجي المبكر ودوره في الشفاء من الأمراض لاسيما الأورام ، لافتا إلي أن الفحوصات المعملية جزء أساسي من التشخيص المبكر.

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة ان العينات كان يتم أخذها من المريض وإرسالها الي الخارج، مما يستهلك الكثير من الوقت فضلا عن التكلفة المرتفعة، مؤكدا أن افتتاح المعامل البيولوجية والمعمل الجيني المتخصص في الفحوصات أصبح من الممكن عمل هذه الفحوصات بتكلفة مالية أقل وبسرعة أكبر فضلا عن الدقة .

أشار عبدالغفار الي ان الدولة تضع الصحة على رأس أولويات الانفاق لضمان صحة المواطن، وهذا واضح من خلال المبادرات الصحية .

