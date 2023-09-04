حسام عبد الغفار: نولي اهتمامًا كبيرًا بملف الزيادة السكانية وبدأنا في اتخاذ خطوات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الزيادة السكانية وبدأت في اتخاذ العديد من الخطوات خلال الفترة الماضية لتحسين الخصائص السكانية للمواطنين والعمل على تحسين الخصائص الإنجابية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية بقناة الحياة، إلى أن آخر مسح ديموغرافي أكد انخفاضًا في معدلات المواليد، وهذا ليس هدفًا مستهدفًا من قبل الدولة ولكنه يعكس الجهود المبذولة حاليًا.

وأكد أن المواطن المصري لديه حقوق متعددة تتضمن حقه في اختيار الشريك والزمن المناسب للزواج والعمل على تحقيق حياة كريمة من خلال التعليم والصحة والاقتصاد.