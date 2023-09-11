استقبلها المجلس القومي.. القاهرة تتجاوز 75% من شكاوى المرأة

قالت ‏أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوي المرأة في المجلس القومي للمرأة، إن 75% من نسب شكاوى المرأة التي أستقبلها المجلس القومي للمرأة خلال النصف الأول من عام 2023 كانت من محافظة القاهرة وذلك جاء بسبب أن القاهرة اكبر من باقي المحافظات و متفرعة، والفرع الرئيسي للمجلس موجود بالقاهرة لذلك الناس تصل إليه أسرع من الفروع الأخرى.

‏وتابعت ‏خلال حوارها في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر الشاشة "cbc"، أن النسب في المحافظات تكون متفاوتة ومختلفة عن القاهرة بسبب اختلاف المجتمعات وفكرة القدرة على التحدث عن المشكلة تكون مختلفة من محافظة إلى أخرى.