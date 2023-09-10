وزيرة الهجرة: تعيين مصرية مدعي عام بالمملكة المتحدة يبرهن على ريادة المرأة بالخارج

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أن تعيين سيدة مصرية بمنصب مدعي عام بالمملكة المتحدة يبرهن على قوة وريادة المرأة المصرية في الخارج.

جاء ذلك خلال تهنئة الوزيرة سها جندي، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الأحد، للدكتورة چيهان الحسيني لتعيينها بمنصب مدعي عام بالمملكة المتحدة، كأول شخصية وسيدة مصرية تحتل هذا المنصب الهام.

وعبرت سها جندي، عن امتنانها لما حققته د. چيهان الحسيني من سلسلة نجاحات حتى وصلت لهذه المكانة المتفردة، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على قوة المرأة المصرية وريادتها في المجتمعات الأجنبية، والتأكيد على أن لها بصمات مؤثرة في تلك المجتمعات.

وشددت وزيرة الهجرة، على تميز وكفاءة المصريين في كل موقع يشغلونه بالداخل والخارج، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج لهذا المنصب الكبير حتى تصبح نموذجا يحتذى به من الرائدات المصريات بالخارج اللاتي رفعن اسم وطنهم عاليا.

جدير بالذكر أن د. چيهان الحسيني حصلت على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية، ثم ماچستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وركزت جهودها لتصبح عضوة في هيئة المستشارين، واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز وهي الاختبارات التي تعد غاية في الصعوبة.