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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنجح في التصدي لهجوم أوكراني بالمسيرات فوق منطقة بيلجورود

روسيا تنجح في التصدي
روسيا تنجح في التصدي لهجوم أوكراني بالمسيرات فوق منطقة بيلجو

 


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود.  

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال حاكم منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، في بيان على تطبيق "تيليجرام" إنه لم تقع إصابات وإن حطام الطائرتين المسيرتين سقط على طريق في منطقة ياكوفليفسكي.

 

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تقدمت على الجبهة الجنوبية في الأسبوع الماضي بينما كانت هناك أيضًا تحركات بالقرب من باخموت في الشرق.

 

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي يوم الأحد: "خلال الأيام السبعة الماضية حققنا تقدما في قطاع تافريا الجنوبي. هناك حركة في قطاع باخموت. نعم، هناك حركة".

 

كما أكد مسؤولون أوكران يوم الأحد أن القوات المسلحة الأوكرانية حققت مكاسب في أجزاء مختلفة من منطقة دونيتسك الشرقية، وهي النقطة المحورية للغزو الروسي للبلاد المستمر منذ 18 شهرًا، وفي الجنوب.

 

وأضاف رئيس الإدارة العسكرية المحلية إن القوات الأوكرانية قرب بلدة أفديفكا على خط المواجهة استغلت تركيز القوات الروسية على قطاع واحد للتقدم والاستيلاء على جزء من قرية أوبيتني جنوب المدينة.

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