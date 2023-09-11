عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إمام مسجد لندن الكبير: الأوقاف المصرية تشهد تطورًا عظيمًا وغير مسبوق

إمام المسجد الكبير
إمام المسجد الكبير بلندن

قال د. فايد محمد سعيد ‏السكرتير العام لهيئة الفتوى والشئون الإسلامية في المركز الثقافي الإسلامي وإمام وخطيب المسجد المركزي بلندن: ‏لقد وفقت وزارة الأوقاف في اختيار موضوع مؤتمرها الدولي 34 عن الفضاء الإليكتروني الذي بات يؤرق الجميع، فلقد تقاربت المسافات وذابت الحدود واختفت، وأصبح الجميع يتحدث عن قيم كونية، فنحن أمام تحد كبير، وفي رأيي المتواضع هذا التحدي هو فرصة لنشر قيم الدين الحنيف وإرسال رسالة الرحمة.

الأوقاف المصرية تشهد تطورًا عظيمًا وغير مسبوق

فقد قال ربنا (عز وجل) مخاطبًا رسوله (صلى الله عليه وسلم): "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" (الأنبياء: ١٠٧)، ففي هذه الآية قصر موصوف على صفة بمعنى أن رسالته (صلى الله عليه وسلم) ما هي إلا رحمة، رحمة لمن؟ للعالمين، لا للمسلمين وحدهم، فقد تجاوزت حدود الدين والعرق والجنس بل حتى البشر! فرب العالمين أرسل رسوله رحمة للعالمين.

وأكمل: ‏فهذا التحدي فرصة حقيقية لنشر رسالة الرحمة والتواصل الإنساني والتعاون على الاستفادة من هذ الابتكار الإنساني لتسخيره فيما ينفع الناس عملًا بقوله (صلى الله عليه وسلم): "أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ" (الطبراني، المعجم الأوسط: 6026)، فلا يجدي البكاء والتباكي والتحذير، بل المطلوب هو العمل الجاد والمثمر لملء الفراغ بخطاب متوازن يغذي العقل والروح ويخدم المجتمع في جميع مناحي الحياة، ولقد شملت الموضوعات التي تناولتها أوراق المؤتمر الجانب الشرعي والتقني الفني، وناقشت جلسات المؤتمر الواقع المعاش والمستقبل المأمول، وكم أسعدني التطور الكبير الذي تشهده وزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في المجالات الثلاثة المهمة:

١. رفع مستوى المُخَاطِب وهو الإمام (الركن الأساسي في الخطاب الديني) عن طريق الأكاديمية الفريدة من نوعها، والتي لم أسمع بها في مكان آخر أبدًا، في مجالات التدريب، حيث شملت الجوانب الشرعية والعربية والعلوم الإنسانية والتقنية والرياضية، وهذا يُمكِّن الإمام من أداء مهمته على أكمل وجه لمعرفته المجتمع بجميع فئاته.

٢. الارتقاء بمستوى الخطاب وتنويعه باختيار أفضل السبل التي تتناسب مع المستويات المختلفة والتي تراعي الفروق الفردية، فقد خاطب المولى جل في علاه رسوله (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ" (النحل: ١٢٥) 

٣. الاهتمام بالمُخاطب وتهيئة البيئة الجاذبة والمناخ المناسب وفهم المتغيرات والتحديات.

‏وشدد: لقد حققت وزارة الأوقاف في كل هذه الجوانب نتائج عظيمة رأيناها في التطوير والتجديد الذي تشهده مساجد مصر ومن جميل ما شاهدت عند زيارتنا لمسجد سيدنا عمر بن العاص (رضي الله عنه) وقد وصلنا إليه بعد ساعتين من صلاة الجمعة فوجدنا المسجد عامرًا بالناس سواء لقراءة القرآن وحلق الذكر أو اجتماع العائلة، فأي شيء أعظم من أن يجتمع الناس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.

وأكمل: ‏هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها مؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ولقد وجدتها قوية ومنظمة، ومما أسعدني تواجد معالي الوزير في الجلسات ومتابعة التفاصيل واستحضار الأرقام، كما أكرمنا الله بختمة للقرآن الكريم وابتهالات ومدائح نبوية.

الأوقاف المسجد المركزي بلندن فايد محمد سعيد الفضاء الإليكتروني الخطاب الديني الفتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

أهلها جِريوا على القسم يبلّغوا| بنتنا لسة عروسة ولاقيناها ميتة في بيتها

موضوعات متعلقة

عمرو الليثي: الإعلام هو صناعة التأثير ومن عناصر قوى الدولة

التصرف الشرعي لشخص دائم الشك في الوضوء بعد الانتهاء منه وأثناء الصلاة

هل الصلاة في أوقات الكراهة باطلة وغير مقبولة .. داعية يجيب

إنشاء كليات علوم شرعية إلكترونية أبرز توصيات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وثيقة القاهرة لأخلاقيات الفضاء الإلكتروني.. الاستخدام الرشيد وتفادي مخاطره ودور الأسرة الأبرز

مؤتمر الأوقاف الدولي الـ34.. إعلاميون: للفضاء الإلكتروني أثر قوي في مجالات حياتنا

مؤتمر الأوقاف الـ 34|أكاديميون: لابد من وضع القوانين لحماية النشء من الفضاء الإلكتروني

الأوقاف: افتتاح 22 مسجدًا الجمعة القادمة

ترشيحاتنا

مئات الضحايا إثر إعصار دانيال في ليبيا .. تفاصيل

شاهد مدينة البيضاء الليبية تغرق في شبر مايه.. والطوارئ: الوضع خرج عن السيطرة

سددنا 52 مليار دولار.. مفاجأة بشأن الالتزامات المستحقة على مصر ودفعة جديدة نهاية العام

فيضانات رهيبة في ليبيا أغرقت السيارات والمنازل .. وإعلان أحد مدنها "منكوبة"

وزير الاستثمار السعودي: الرياض ستكون من أكبر 10 مدن في العالم اقتصاديا

هجوم إلكتروني إيراني يستهدف 30 شركة إسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مش هتفرقها عن الخضراء.. طريقة عمل الملوخية الناشفة

العروسة رحلت قبل فرحها.. وجبة سريعة بكل منزل تسبب الوفاة المفاجئة

فيديو

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ