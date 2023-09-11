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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا: مكان أوكرانيا الطبيعي داخل الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف صباح الاثنين، أن مكان أوكرانيا هو في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان، قالت بيربوك لدى وصولها إلى كييف إن بإمكان أوكرانيا "الاعتماد علينا وعلى إدراكنا لتوسيع الاتحاد الأوروبي كنتيجة جيوسياسية ضرورية للحرب الروسية".

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وأضافت أن أوكرانيا تتمتع بالفعل بوضع مرشح، مشيرةً إلى أنه "الآن نستعد لاتخاذ قرار بشأن فتح محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وفيما يتعلق بالإصلاح القضائي والتشريعات الإعلامية، قالت بيربوك إن نتائج الإصلاح في أوكرانيا مثيرة للإعجاب بالفعل.

وأضافت الوزيرة، أنه "لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه بشأن تنفيذ قانون مكافحة الأوليجارشية والفساد".

وهذه الزيارة هي الرابعة التي تقوم بها بيربوك لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب بها في فبراير 2022.

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