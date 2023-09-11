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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الاستثمار السعودي: الرياض ستكون من أكبر 10 مدن في العالم اقتصاديا

صدى البلد

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن العاصمة السعودية الرياض ستكون من أكبر 10 مدن في العالم من حيث النمو الاقتصادي.

وأضاف الفالح في كلمة له خلال انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي - الهندي في نيودلهي أن المملكة حققت نموًا متسارعًا بعد جائحة كورونا.

وحققت السعودية نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام الجاري وهو ما يعد تأكيدًا جديدًا على متانة وقوة اقتصادها، ونجاعة إصلاحاتها الهيكلية التي جاءت بها رؤية 2030، وما أسهمت به من رفع قدرة اقتصاد المملكة وكفاءته وفاعليته.

ونجحت الرؤية، خلال وقت قصير في تنفيذ برامجها، التي حولت بوصلة الاقتصاد الوطني، من الاقتصاد الريعي المعتمد على دخل النفط، إلى اقتصاد قوي، يعتمد على تنويع مصادر الدخل، شريطة أن تكون متعددة ومتنوعة، مثل الصناعة والزراعة والتقنيات الحديثة.

وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق؛ فيما شهدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023.

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