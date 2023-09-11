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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام في عدد من المدارس

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي النزول بمجموع درجات القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوى العام للعام الدراسي 2023/2024، وذلك من مجموع ( 230 ) درجة إلى ( 228) درجة للثانوى العام والرياضى ، و(203) درجة إلى ( 195) درجة للثانوى العام خدمات ، و(205) درجة إلى ( 200) درجة للثانوى العام الخاص.

 وذلك للمرة الثانية على التوالى بعدد من المدارس بمختلف الإدارات التعليمية والتى لم تستكمل الكثافة بها حرصاً على مصلحة أبنائه الطلاب وتخفيفاً على أولياء الأمور.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم النزول بتنسيق القبول بالصف الأول الثانوى ( العام - الرياضى - الخدمات - الخاص ) ببعض المدارس بنطاق المحافظة وهى " مدارس اصطباري الثانوية – بخاتى الثانوية – شنوان الثانوية – ذكى بدر الثانوية – إسلام نجم الثانوية بزوير بإدارة شبين الكوم التعليمية " ، ومدارس " ناصف طاحون الثانوية – كفر الحما الثانوية – دروة الثانوية – ساقية أبو شعرة الثانوية – شطانوف الثانوية – الشهيد إسماعيل وهبة جعفر – طهواي الثانوية المشتركة بإدارة أشمون التعليمية ، وفى منوف  مدارس " ميت ربيعة الثانوية – المستشار عدلى منصور الثانوية ، وفى إدارة تلا التعليمية " مدرسة زرقان الثانوية ".

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وفيما يخص مدارس الإدارة التعليمية بقويسنا " كفر بنى غريان الثانوية – الشهيد حسن أحمد عفيفى بأشليم "، ومدارس " تلوانة الثانوية بنين ، مشيرف الثانوية ، الشهيد طيار مهتدى الشاذلى بالأطارشة  بإدارة الباجور ، وفى الشهداء مدارس " كفر السوالمية الثانوية ، وجزيرة الحجر الثانوية ، هذا وفيما يخص مدارس إدارة السادات " حلمى شحاتة الثانوية ، السادات الثانوية بنات بالرابعة ، الخطاطبة الثانوية – الزيتون الثانوية " ، وفى مدارس بركة السبع " السيد البدوى بنين ، محمد احمد جعفر بنات ، رضا ذكى شاهين الثانوية – هورين الثانوية – الدبايبة الثانوية – الشهيد محمد أحمد شرف الدين  الثانوية " كفر هورين " ، ومدرسة سرس الليان الثانوية المطورة بإدارة سرس الليان التعليمية.

يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم فى الالتحاق بالثانوي العام حفاظاً على مستقبلهم ، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم أحد المحاور الرئيسية الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

 

 

 

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