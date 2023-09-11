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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بمنيا القمح

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز ومدينة منيا القمح لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبري سيارات على مصرف القليوبي بطول 28 متر وعرض 10 أمتار والمُنفذ ضمن أعمال تطوير منطقة كوبري أبو طبل والتي تعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

واطمأن المحافظ على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال بالكوبري وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إنشاء القواعد الخرسانية والبدء في التجهيزات اللازمة لإقامة سقف الكوبري.

وشدد على إسراع الخطي في تنفيذ الأعمال ودخول الكوبري الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع الإلتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إنشاء كوبري سيارات على بحر أبو الأخضر بطول 39 متر وعرض 8 أمتار ، وذلك بعد ان تم الإنتهاء من جميع الأعمال الخرسانية بالكوبري وجاري الإنتهاء من أعمال التشطيبات لدخول الكوبري الخدمة الفعلية والمُساهمة في تخفيف حدة الزحام بالمنطقة.

وأكد المحافظ ان المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع في انشاء كباري علوية وأنفاق مشاه جديدة تُساهم في السيولة المرورية المطلوبة وتعمل على فك الإختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.

مصادرة طن ملح صناعي مجهول داخل أحد المخازن بالشرقية

واختتم محافظ الشرقية جولته بمركز منيا القمح بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائري الجديد بمنيا القمح بطول 2.8 كم مزدوج ، وبتكلفة إجمالية 51 مليون و 980 ألف جنيه ، والمُنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ، ومنيا القمح وبنها وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة تُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصه أوقات الذروة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح عن طبيعه الأعمال الجاريه بالطريق وتمت الإشاره إلي أن الطريق مكون من حارتين بعرض 10 متر بكل اتجاه تشمل 7 متر اسفلت و 1.5 متر طبان من الجانبين وتم الإنتهاء من إنشاء حوائط سانده من الدبش علي جانبي مصرف منيا القمح بطول 1700 متر وجاري الانتهاء من أعمال الرصف التوسعة بالمرحلة الأخيرة من الطريق بطول 800 متر لفتحه أمام حركة السيارات والاستفادة منه كمحور مروري جديد يُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعه مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدميه وذلك للتعرف معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجله العمل بها لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنافع والفائدة على المواطنين.

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