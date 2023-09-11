عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تستعد لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

صدى البلد

كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، أن بلادها تعتزم تقديم 20 مليون يورو لأوكرانيا كمساعدات إنسانية إضافية.

وقالت بيربوك، خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف، إن بإمكان أوكرانيا "الاعتماد علينا وعلى إدراكنا لتوسيع الاتحاد الأوروبي كنتيجة جيوسياسية ضرورية للحرب الروسية"، بحسب بيان نقلته وكالة رويترز.

وأضافت وزير الخارجية، لدى وصولها إلى كييف، أن أوكرانيا تتمتع بالفعل بوضع مرشح، و"الآن نستعد لاتخاذ قرار بشأن فتح محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

من جانب آخر، أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن قواتها استعادت المزيد من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية، في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية.

ألمانيا: مكان أوكرانيا الطبيعي داخل الاتحاد الأوروبي

ألمانيا وأمريكا..طلب صعب من أوكرانيا في ظل الحرب

وقالت نائب وزير الدفاع، هانا ماليار، إن القوات الأوكرانية استعادت قرابة كيلومترين مربعين من الأراضي الأسبوع الماضي في محيط مدينة باخموت التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال الشرس.

وأضافت ماليار للتلفزيون الأوكراني، أن القوات سيطرت على جزء من قرية أوبيتني جنوب مدينة أفدييفكا، وحققت "نجاحا جزئيا" قرب قرية نوفومايورسكي في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.

وقالت ماليار: "كانت هناك تحركات قرب أوبيتني، وسيطرت قوات الدفاع (الأوكرانية) على جزء من هذه القرية الصغيرة."

وأشارت أيضا إلى تحقيق "بعض النجاح" بالقرب من أندرييفكا وكليشيفكا، وهي قرية تقع على مرتفعات جنوب باخموت وتعد ضرورية لتأمين السيطرة على المدينة.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية حررت 49 كيلومترا مربعا بالقرب من باخموت منذ بدء هجومها المضاد قبل ثلاثة أشهر.

المانيا ألمانيا أوكرانيا أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

مصر تقدم العزاء إلى ليبيا وتتضامن معها في مواجهة آثار العاصفة "دانيال"

موضوعات متعلقة

ألمانيا: مكان أوكرانيا الطبيعي داخل الاتحاد الأوروبي

ألمانيا وأمريكا..طلب صعب من أوكرانيا في ظل الحرب

ترشيحاتنا

لمدة 3 أيام.. ليبيا تعلن الحداد وتنكيس الأعلام على أرواح ضحايا "دانيال"

بسبب التهديدات الأمنية.. توقيع اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية بين أمريكا والبحرين

مصاب أليم | مصر تعزي ليبيا في ضحايا العاصفة دانيال

يسبب سرطان الأمعاء .. أخصائية تغذية علاجية تحذر من مخاطر الإمساك

ألمانيا تستعد لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

بينهم 83 امرأة و678 طفلا.. إسرائيل تعتقل 5000 فلسطيني منذ مطلع 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مش هتفرقها عن الخضراء.. طريقة عمل الملوخية الناشفة

العروسة رحلت قبل فرحها.. وجبة سريعة بكل منزل تسبب الوفاة المفاجئة

فيديو

فيضانات رهيبة في ليبيا أغرقت السيارات والمنازل .. وإعلان أحد مدنها "منكوبة"

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ