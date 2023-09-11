ألمانيا تستعد لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، أن بلادها تعتزم تقديم 20 مليون يورو لأوكرانيا كمساعدات إنسانية إضافية.

وقالت بيربوك، خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف، إن بإمكان أوكرانيا "الاعتماد علينا وعلى إدراكنا لتوسيع الاتحاد الأوروبي كنتيجة جيوسياسية ضرورية للحرب الروسية"، بحسب بيان نقلته وكالة رويترز.

وأضافت وزير الخارجية، لدى وصولها إلى كييف، أن أوكرانيا تتمتع بالفعل بوضع مرشح، و"الآن نستعد لاتخاذ قرار بشأن فتح محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

من جانب آخر، أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن قواتها استعادت المزيد من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية، في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية.

وقالت نائب وزير الدفاع، هانا ماليار، إن القوات الأوكرانية استعادت قرابة كيلومترين مربعين من الأراضي الأسبوع الماضي في محيط مدينة باخموت التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال الشرس.

وأضافت ماليار للتلفزيون الأوكراني، أن القوات سيطرت على جزء من قرية أوبيتني جنوب مدينة أفدييفكا، وحققت "نجاحا جزئيا" قرب قرية نوفومايورسكي في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.

وقالت ماليار: "كانت هناك تحركات قرب أوبيتني، وسيطرت قوات الدفاع (الأوكرانية) على جزء من هذه القرية الصغيرة."

وأشارت أيضا إلى تحقيق "بعض النجاح" بالقرب من أندرييفكا وكليشيفكا، وهي قرية تقع على مرتفعات جنوب باخموت وتعد ضرورية لتأمين السيطرة على المدينة.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية حررت 49 كيلومترا مربعا بالقرب من باخموت منذ بدء هجومها المضاد قبل ثلاثة أشهر.