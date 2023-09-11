افتتاح 3 مشروعات خدمية بأبو كبير بتكلفة 12 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات ( الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة - الإسكان) بمركز أبو كبير بتكلفة 12 مليون جنيه جاهزين للإفتتاح.

وأوضح أن هذه المشروعات ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه.

وأضاف أنه من المقرر افتتاح المشروعات خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام ، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مدرسة مصطفى كامل / ب رقم 1 (24 فصل) بتكلفة 9 مليون جنيه ، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأضاف أنه في قطاع الإسكان تم الإنتهاء من إنشاء وتشطيب وحده التضامن الإجتماعي بكفر النجار بتكلفة 1.3 مليون جنيه وفي قطاع الشباب والرياضة تم الإنتهاء من إحلال ملعب مركز شباب كفر الشبكي بتكلفة 1.7 مليون جنيه.