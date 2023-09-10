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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 10 أطنان سكر مجهول المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى تمكنت من ضبط سيارة جامبو على طريق ههيا الدائري محملة بعدد ( 200 ) شيكارة سكر سائب ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها ( 10 ) طن سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدر حيازته ، وتم تحرير المحضر رقم 13665 لسنة 2023 جنح ههيا ، والتحفظ على المضبوطات في أحد المخازن على ذمة المحضر.

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