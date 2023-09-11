لطلاب مدارس القاهرة .. ننشر مقرات مجموعات الدعم | وأسماء معلميها ومواعيدها

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفعيل دور مجموعات الدعم المدرسية بمراحل التعليم المختلفة في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بضرورة توفير كافة الوسائل اللازمة لانجاح مجموعات الدعم المدرسية .

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماته ، بضرورة التأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات الدعم المدرسية ، ومتابعة الالتزام بتنفيذ احكام القرار الوزاري المنظم لعمل مجموعات الدعم المدرسية ، بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية وكذلك لمكافحة اباطرة الدروس الخصوصية لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور



وفي هذا الإطار .. أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أماكن مقرات مجموعات الدعم المدرسية ، وأسماء المعلمين ، ومواعيد الحصص بالإدارت التعليمية لـ العام الدراسي الجديد 2023 / 2024

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه تم تجهيز (٣٤٥) قاعة لتفعيل مجموعات الدعم المدرسية ، كما تم الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين لجميع المراحل التعليمية فى لوحات إعلانية بجميع مدارس الإدارت ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وشدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على المتابعة الجادة من مديرى الإدارات التعليمية ، والإلتزام بضوابط العمل بـ مجموعات الدعم المدرسية ، وحصول المدارس والمعلمين على النسب المقررة لهم فى الحال .

وأصدر مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تعليماته بتخفيض ٥٠٪ لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام ، والنزول برسوم مجموعات الدعم المدرسية حسب الظروف والبعد الاقتصادى لكل إدارة .

كما أوصى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بكيفية اختيار المعلمين ، ومراعاة رغبات الطلاب فى اختيار المعلمين

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور جداول أماكن مقرات مجموعات الدعم المدرسية بالقاهرة ، وأسماء المعلمين ، ومواعيد الحصص بالإدارت التعليمية لـ العام الدراسي الجديد 2023 / 2024

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية

مقرات مجموعات الدعم المدرسية