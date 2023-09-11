لطلاب مدارس القاهرة .. ننشر مقرات مجموعات الدعم | وأسماء معلميها ومواعيدها

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفعيل دور مجموعات الدعم المدرسية بمراحل التعليم المختلفة في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد .
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بضرورة توفير كافة الوسائل اللازمة لانجاح مجموعات الدعم المدرسية .
وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماته ، بضرورة التأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات الدعم المدرسية ، ومتابعة الالتزام بتنفيذ احكام القرار الوزاري المنظم لعمل مجموعات الدعم المدرسية ، بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية وكذلك لمكافحة اباطرة الدروس الخصوصية لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور
وفي هذا الإطار .. أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أماكن مقرات مجموعات الدعم المدرسية ، وأسماء المعلمين ، ومواعيد الحصص بالإدارت التعليمية لـ العام الدراسي الجديد 2023 / 2024
وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه تم تجهيز (٣٤٥) قاعة لتفعيل مجموعات الدعم المدرسية ، كما تم الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين لجميع المراحل التعليمية فى لوحات إعلانية بجميع مدارس الإدارت ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .
وشدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على المتابعة الجادة من مديرى الإدارات التعليمية ، والإلتزام بضوابط العمل بـ مجموعات الدعم المدرسية ، وحصول المدارس والمعلمين على النسب المقررة لهم فى الحال .
وأصدر مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تعليماته بتخفيض ٥٠٪ لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام ، والنزول برسوم مجموعات الدعم المدرسية حسب الظروف والبعد الاقتصادى لكل إدارة .
كما أوصى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بكيفية اختيار المعلمين ، ومراعاة رغبات الطلاب فى اختيار المعلمين
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور جداول أماكن مقرات مجموعات الدعم المدرسية بالقاهرة ، وأسماء المعلمين ، ومواعيد الحصص بالإدارت التعليمية لـ العام الدراسي الجديد 2023 / 2024