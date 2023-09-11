عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب مدارس القاهرة .. ننشر مقرات مجموعات الدعم | وأسماء معلميها ومواعيدها

مقرات مجموعات الدعم
مقرات مجموعات الدعم المدرسية

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفعيل دور مجموعات الدعم المدرسية بمراحل التعليم المختلفة في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ،  بضرورة توفير كافة الوسائل اللازمة لانجاح مجموعات الدعم المدرسية .

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماته ، بضرورة  التأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات الدعم المدرسية ، ومتابعة الالتزام بتنفيذ احكام القرار الوزاري المنظم لعمل مجموعات الدعم المدرسية ، بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية وكذلك لمكافحة اباطرة الدروس الخصوصية لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور
 

وفي هذا الإطار .. أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ،  أماكن مقرات مجموعات الدعم المدرسية  ، وأسماء المعلمين ، ومواعيد الحصص بالإدارت التعليمية لـ العام الدراسي الجديد 2023 / 2024

وأكد  أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه تم تجهيز (٣٤٥) قاعة لتفعيل مجموعات الدعم المدرسية ، كما تم الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين لجميع المراحل التعليمية فى لوحات إعلانية بجميع مدارس الإدارت ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وشدد  أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على المتابعة الجادة من مديرى الإدارات التعليمية ، والإلتزام بضوابط العمل بـ مجموعات الدعم المدرسية ، وحصول المدارس والمعلمين على النسب المقررة لهم فى الحال .

وأصدر مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تعليماته بتخفيض ٥٠٪ لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام ، والنزول برسوم مجموعات الدعم المدرسية حسب الظروف والبعد الاقتصادى لكل إدارة .

كما أوصى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بكيفية اختيار المعلمين ، ومراعاة رغبات الطلاب فى اختيار المعلمين 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور جداول  أماكن مقرات مجموعات الدعم المدرسية بالقاهرة  ، وأسماء المعلمين ، ومواعيد الحصص بالإدارت التعليمية لـ العام الدراسي الجديد 2023 / 2024

مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية
مقرات مجموعات الدعم المدرسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

مصر تقدم العزاء إلى ليبيا وتتضامن معها في مواجهة آثار العاصفة "دانيال"

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات

استعدادت عاجلة ومكثفة بالإسكندرية تزامنا مع وصول العاصفة دانيال

المدينة المنكوبة.. نداء عاجل من درنة الليبية إلى المجتمع الدولي |مشاهد مرعبة

بعد كارثة ليبيا.. هل تتعرض الإسكندرية ومطروح للغرق؟| تأثير العاصفة دانيال على مصر

اقتلعت منزلا من مكانه.. مشاهد صادمة لـ العاصفة دانيال في ليبيا |فيديو

مضاعفة حجم التجارة بين البلدين.. أردوغان يشيد بلقاء الرئيس السيسي في قمة العشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

مش هتفرقها عن الخضراء.. طريقة عمل الملوخية الناشفة

العروسة رحلت قبل فرحها.. وجبة سريعة بكل منزل تسبب الوفاة المفاجئة

فيديو

فيضانات رهيبة في ليبيا أغرقت السيارات والمنازل .. وإعلان أحد مدنها "منكوبة"

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ