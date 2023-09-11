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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

التعليم الشامل للطلاب ذوى الهمم.. في دورة تدريبية بكلية علوم ذوى الإعاقة بالزقازيق

صدى البلد

نظم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق دورة تدريبية عن التعليم الشامل للطلاب ذوي الهمم ، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون والتعليم والطلاب ، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية ، وذلك إنطلاقا من إتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الهمم ، واستكمالا لخطة التدريبات وورش العمل المتضمنة في بروتوكول التعاون بين هيئة أمديست والجامعات الخمسة عشر الموقعة عليه ، بهدف إنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

وخلال كلمته ، أكد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة ورئيس المركز علي الإستعداد الكامل وجاهزية الجامعة لتفعيل دور المركز وتطبيق كافة أهدافه، وأن الجامعة قد اتخذت بالفعل خطوات عملية مهمة في الاهتمام بالطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة ، في نطاق الخدمات الأكاديمية والنفسية والاجتماعية والأنشطة المختلفة المقدمة لهم، لدمج هذه الفئة من « فرسان الإرادة بالجامعة» فى المجتمع.

وأشار الدكتور عاطف حسين، إلى أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور خالد الدرندلى تعمل على توفير الدعم الكامل لمركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة لجعله مركزا مستداما، بما يخدم الطلاب لتحقيق رؤية الجامعة فى تبنيها لفكرة الدمج الكامل.

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من جانبه، عرض الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ، تجربة جامعة الزقازيق بما تقدمة من خدمات متميزة ومتفردة للطلاب ذوي الهمم من إعفائهم من المصروفات الدراسية، وكامل المصروفات للخدمات المقدمة لهم والتميز في الأنشطة الطلابية التي يشتركون بها محققين مراكز متقدمة، إلى جانب مايقدم من إرشاد أكاديمي ونفسي لهؤلاء الطلاب، وماتقوم به الجامعة أيضا من جهود في الإتاحة والوصول الشامل لكافة المبانى ومنشآت الجامعة.

وأشارت الدكتورة دينا محسن نائب مدير برامج المنح الحكومية، إلى أن أهداف المركز تتمثل في زيادة أعداد الطلاب المقبولين من ذوي الإعاقات المختلفة علي مستوي الكليات، ومدي ملائمة كل كلية لنوع الإعاقة ، وأيضا التوسع في نشر الوعي الكافي للتعامل معها، بالاضافة إلى الإستعداد الكامل من المركز لتقديم الدعم من المدربين والإخصائيين والمهندسين وعمل الورش التدريبية اللازمة لهم.

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