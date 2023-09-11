بدء المقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض بطور سيناء

انطلقت اليوم الإثنين، أعمال المقابلة الشخصية، والاختبارات التحريرية والشفوية، والكشف الطبي، للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض بمدينة طور سيناء للعام الدراسي 2023 – 2024.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه من المقرر أن تستمر أعمال المقابلة الشخصية، والاختبارات التحريرية والشفوية، والكشف الطبي، للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض على مدار 4 أيام، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس المقبل، من قبل لجنة من المتخصصين جرى تشكيلها لهذا الغرض.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن تجري اللجنة اليوم المقابلة الشخصية مع الطلاب، وتطبيق الاختبارات النفسية، وغدًا الثلاثاء سيجري تطبيق الاختبارات التحريرية لمادة اللغة العربية "الإملاء" ومادة اللغة الإنجليزية، والأربعاء اختبارات مادة الحاسب الآلي وتليها العرض على القومسيون الطبي، وأخيرًا كشف الهيئة يوم الخميس المقبل.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد وافق على النزول بمجموع القبول بالمدرسة الفنية الثانوية للتمريض للحاصلين على الشهادة الإعدادية بواقع 8 درجات، ليصبح درجة الالتحاق بالمدرسة 265 درجة بدلًا من 273 درجة، مع الاحتفاظ بكافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم، بناءً على مطالب مواطني المحافظة بتخفيض مجموع القبول بمدرسة التمريض بمدينة طور سيناء.

مواعيد الاختبارات