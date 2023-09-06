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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طبيب البادية.. يعالج بالحكمة وأعشاب أرض التجلي بسانت كاترين| شاهد

الشيخ احمد صالح
الشيخ احمد صالح

الشيخ احمد صالح الملقب بـ"حكيم كاترين " والذي درس الصيدلة وعلم النفس في فينا من اجل توصيف ٤٧٧ نوعا من الاعشاب الطبية بسانت كاترين من بينهم ١٩ نوعا نادرا لا يوجد إلا في سانت كاترين  دعا المختصين في الادوية لدراسة الاعشاب الطبية والعطرية التي حبا الله بها ارض التجلي سانت كاترين واستخلاص ادوية منها باسم ارض التجلي المباركة التي تجلي عليها رب العزة .
واضاف حكيم البادية ان الله قبل ان يخلق الداء خلق له الدواء  ولابد من ان يكون للعلم دور في الكشف عن اعشاب سانت كاترين الطبيه .
واضاف حكيم البادية ان الاعشاب ان لم تفيد لن تضر احد مشيرا إلي إن كثير من السياح الاجانب والعرب يفدون إليه طلبا و اقتناع بفوائد اعشاب سانت كاترين الطبيه .


ونصح طبيب البادية الجميع البعد عن الضغوط التي يمثلها التليفون المحمول والنوم مبكرا والاستيقاظ فجرا  للفوائد الصحية الكبيرة وكذلك البعد عن الضوضاء والقناعة الداخليه لدي الإنسان بما قسم الله .
واضاف حكيم البادية إنه يفد اليه طلاب كليات الصيدلة لاجراء الابحاث العلمية ويرحب بهم في مزرعته الصغيرة في .
وافاد حكيم البادية ان توصل لكثير من فوائد الاعشاب الطبيه التي تساعد في الشفاء من الامراض المزمنه مثل فيروس سي والروماتيزم والروماتيد.
واكد حكيم البادية ان مدينة سانت كاترين ارض التجلي. تساعد على الاستشفاء والاسترخاء لانها ارض مقدسة ومباركة

https://fb.watch/mPZ4xTJv9O/?mibextid=Nif5oz

 

احمد صالح طبيب البادية

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سانت كاترين حكيم كاترين البادية اعشاب طبية جنوب سيناء أحمد صالح

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