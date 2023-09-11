بلجيكا تعلن التبرع بـ 6 ملايين يورو لدعم ضحايا الزلزال في المغرب

أعلنت بلجيكا، اليوم الاثنين، أنها رصدت مبلغ قيمته 6 ملايين يورو لدعم ضحايا الزلزال في المغرب ومد يد العون للشعب المغربي.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب منذ يومين إلى 2497 وفاة و2476 مصابا.

وجاء مركز الزلزال تحت سلسلة من القرى الجبلية جنوبي مدينة مراكش القديمة والمدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، في انهيار منازل، وإغلاق طرق. كما امتدت آثاره إلى مناطق بعيدة وصلت إلى ساحل المغرب الشمالي.

وفي يوم السبت، أعلن العاهل المغربي، محمد السادس، الحداد الوطني لثلاثة أيام.

وأعلن القصر الملكي نشر وحدات حماية مدنية لتعزيز الاحتياطي في بنوك الدم والطعام والمياه والخيام والأغطية.