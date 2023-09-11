رصد الزلازل بالأردن: الهزات الارتدادية قد تستمر في المغرب لأسابيع

أكد الدكتور محمود القريوتي مدير مركز رصد الزلازل بالأردن، أن الهزات الارتدادية مازالت مستمرة في المغرب، وكان آخر تحديث فجر اليوم، إذ حدث زلزال ارتدادي بقوة 3.6 على مقياس ريختر.

وأضاف القريوتي خلال لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية دانا الكردي، أنّه من المتوقع أن تستمر الزلازل الارتدادية عدة أيام أو أسابيع، ولكن ما هو ملاحظ أن الزلازل الارتدادية تقل شيئا فشيئا، سواء في العدد أو القوة، وهذا مؤشر إيجابي على قرب هذا النشاط، وإن استمر فإنه سيكون في مثل هذه الوتيرة قليلة العدد والقوة.

وتابع مدير مركز رصد الزلازل بالأردن: "تبقى كل الأمور في باب التوقعات والاحتمالات، والحذر الشديد مطلوب في تقييم هذا الأمر، ويبقى هناك احتمال ضئيل لتغير هذه الوتيرة، ويجب أن تستمر المتابعة لهذا النشاط والحذر الشديد في تتبعه، وإن بقيت الزلازل الارتدادية على هذا النسق فليس هناك خطر، لأن النشاط الذي يقل عن 4 درجات له تأثير في المباني مطلقا، والاستمرار في هذه الوتيرة بالنسبة للبناء أو أي جوانب أخرى في الإعمار".