البحوث الفلكية: لا يوجد أي علاقة بين حركة القمر وحدوث الزلازل

أكد الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال الذي حدث في المغرب كان مدمر، وأدى لحدوث عدد وفيات كبيرة اقتربت من 2000 شخص.

وقال شريف الهادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن هناك العديد من الزلازل تحدث على مستوى العالم، ولكن قد تكون أحيانا غير محسوسة.

ليس لها أساس علمي

وتابع رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لا يوجد أي علاقة بين حركة القمر وحدوث الزلازل، مؤكدا أن توقعات العالم الهولندي ليس لها أساس علمي، بل تتركز فقط على تكهنات.