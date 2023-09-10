بعد كارثة المغرب.. هل مصر موجودة بمنطقة حزام الزلازل؟.. البحوث الفلكية تكشف الحقيقة

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال الذي ضرب المغرب يعد الأكبر خلال الـ 50 سنة الأخيرة بعد زلزال أغادير، مشيرًا إلى أن المنطقة تتميز بنشاط زلزالي كبير.

وقال جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، أن مصر غير موجودة في حزام الزلازل، ولكن يتم تسجيل بشكل شبه يومي زلازل ولكنها غير محسوسة.

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المنازل في مراكش قديمة ولا تتحمل زلازل بتلك القوى مما خلق دمارًا كبير، مع وجود إنهيارات صخرية، مما سبب سقوط كثير من الضحايا.

المصادر الرسمية

وأشار جاد القاضي إلى أن النشاط الزلازالي على الكرة الأرضية لا يوجد به تغيير ملحوظ، ويتم تشجيل زلازل خفيفة بشكل شبه يومي، مناشدا المواطنين بضرورة إلحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والبعد عن الشائعات الموجودة على السوشيال ميديا.

