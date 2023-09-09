انشطار قارة أفريقيا إلى نصفين.. البحوث الفلكية تكشف مفاجأة

علق جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من الوارد علميا انقسام قارة أفريقيا إلى جزئين منفصلين وهذا الأمر تحت الدراسة".

وأضاف جاد القاضي:" من أهم المناطق التي يتواجد بها نشاط زلزالي هي منطقة شرق أفريقيا".

أكمل جاد القاضي:" أخدود شرق أفريقيا بدأ بانشقاق البحر الأحمر ويتسع البحر الأحمر بمقدار واحد سنتيمتر في السنة ".

أكمل جاد القاضي:" الأخدود الأفريقي العظيم سوف ينفصل وسيكون جزيرة بمفرده وسيكون شبه قارة منفصلة عن أفريقيا وذلك بعد ملايين السنوات ".